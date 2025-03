Tavares aveva accusato un problema durante il riscaldamento prima di Bologna-Lazio, il Portogallo lo rimanda a casa.

Nuno Tavares non scenderà in campo col Portogallo in Nations League.

Il terzino della Lazio, non al meglio fisicamente, è stato ritenuto non idoneo dallo staff medico per la doppia sfida contro la Danimarca.

Tavares dunque rientra subito in Italia dove lavorerà a Formello per rimettersi al più presto a disposizione di Baroni.