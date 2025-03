I grandi numeri di Szczesny: con lui in porta il Barcellona è imbattibile

All'inizio, Wojciech Szczesny era solo una riserva al Barcellona: da quando è diventato il portiere titolare ha avviato un'ottima serie di risultati.

L'impatto non è stato dei migliori, con un inevitabile processo di ambientamento a una realtà del tutto nuova e, per giunta, arrivata dopo l'annuncio del ritiro dalla scena agonistica: Wojciech Szczesny ci ha messo un po' per lasciare il segno al Barcellona, ma ora i risultati sono tutti dalla sua parte.

Il portiere polacco si è progressivamente guadagnato la fiducia di Hansi Flick che, dopo il grave stop occorso a ter Stegen, era alla ricerca di un elemento valido e affidabile tra i pali: trovato a tutti gli effetti con l'ex Juventus.

Per Szczesny, ancora in corsa su tutti i fronti col Barcellona, un sogno chiamato 'Triplete' e alimentato dai numeri al top che i catalani hanno fin qui fatto registrare con lui in campo.