Notte da 10 per Bernardeschi: una doppietta per tornare centrale e guadagnarsi il Bologna

Una notte da 10. E il riferimento non è solo al numero di maglia, perché nella trasferta spagnola di Europa League contro il Celta Vigo, Federico Bernardeschi si è preso sulle spalle il Bologna e lo ha condotto alla vittoria.
Due goal, tre punti e una ritrovata centralità in un momento che potrebbe rivelarsi molto importante per il prosieguo della stagione europea (e non solo) dei rossoblù.
Se l’ex Toronto non sta riuscendo a incedere come vorrebbe in campionato, lo stesso non si può dire per le gare europee.