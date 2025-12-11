Pubblicità
Real Club Celta v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Nino Caracciolo

Notte da 10 per Bernardeschi: una doppietta per tornare centrale e guadagnarsi il Bologna

La doppietta nella notte europea contro il Celta Vigo ha riportato Bernardeschi al centro del Bologna: il numero 10 adesso è chiamato a dare continuità al suo ottimo momento.

Una notte da 10. E il riferimento non è solo al numero di maglia, perché nella trasferta spagnola di Europa League contro il Celta Vigo, Federico Bernardeschi si è preso sulle spalle il Bologna e lo ha condotto alla vittoria.

Due goal, tre punti e una ritrovata centralità in un momento che potrebbe rivelarsi molto importante per il prosieguo della stagione europea (e non solo) dei rossoblù.

Se l’ex Toronto non sta riuscendo a incedere come vorrebbe in campionato, lo stesso non si può dire per le gare europee.

  • IL PIÙ VIVO DEL BOLOGNA

    Già nel primo tempo della partita contro il Celta Vigo, chiuso in vantaggio per 1-0 dagli spagnoli, Bernardeschi ha dimostrato di essere il più vivo del Bologna. Sempre al centro del gioco e una gran palla che ha mandato Castro a tu per tu con Radu a fine primo tempo.

  • PERSONALITÀ E DUE GOAL

    Ma nella ripresa Bernardeschi ha cambiato marcia definitivamente. Da una sua azione personale (dribbling e cross dal fondo) è nata la rete di Pobega poi annullata per fuorigioco, poi non ha avuto timori a prendersi la palla del rigore, calciando in maniera perfetta e spiazzando Radu per l’1-1 al 66’.

    Bernardeschi però non si è accontentato, anzi: con una precisa conclusione di sinistro ha regalato al Bologna la rete del 2-1. Doppietta della vittoria.

  • NUOVAMENTE CENTRALE DOPO IL SALISBURGO

    Bernardeschi è tornato al goal in Europa e si tratta della terza marcatura nella competizione: già contro il Salisburgo a fine novembre aveva lasciato il segno con una rete e un’altra ottima prestazione. Non è un caso che nelle sei gare europee disputate fino a oggi dal Bologna, Italiano lo abbia sempre mandato in campo dall’inizio (4 volte) o a gara in corso.

  • PROSSIMO STEP

    Bernadeschi ha dimostrato di poter essere davvero un’arma in più per questo Bologna: una centralità mostrata solo a sprazzi. La grande prestazione contro il Celta non può spazzare via tutte le incognite di questa prima parte di stagione, ma conferma ancora una volta come il numero 10 rossoblù può essere un giocatore prezioso per Italiano. Il prossimo step adesso è quello della continuità di prestazioni, già a iniziare dalla prossima gara di campionato.

