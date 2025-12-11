Notte da 10 per Bernardeschi: una doppietta per tornare centrale e guadagnarsi il Bologna

Bernardeschi è tornato al goal in Europa e si tratta della terza marcatura nella competizione: già contro il Salisburgo a fine novembre aveva lasciato il segno con una rete e un’altra ottima prestazione. Non è un caso che nelle sei gare europee disputate fino a oggi dal Bologna, Italiano lo abbia sempre mandato in campo dall’inizio (4 volte) o a gara in corso.