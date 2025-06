Norvegia-Italia, quanti punti servono agli azzurri per il Mondiale con questo risultato? La classifica

Norvegia vs Italia

Dopo due mancate partecipazioni al Mondiale, l'Italia prova a rinascere qualificandosi all'edizione 2026. Ma non sarà per niente facile.

Eliminata ai playoff pre-Mondiale per due volte consecutive, stavolta l'Italia spera di poter tornare a competere nella competizione sportiva professionistica più importante del pianeta. Per farlo, però, dovrà arrivare al primo posto del proprio girone, in cui la Norvegia di Haaland è partita benissimo.

Ed è proprio Norvegia-Italia del 6 giugno ad essere già fondamentale, visto e considerando come la vittoria per gli azzurri sia d'obbligo, o quasi. Per la Nazionale di Spalletti il cammino Mondiale comincia ad Oslo, mentre la squadra nordica ha già ottenuto due successi su due nelle prime sfide.

Sarà testa a testa Italia e Norvegia per il primo posto, mentre il secondo porterà a quei terrificanti playoff che hanno già buttato fuori la Nazionale azzurra nell'ultimo decennio (contro Svezia e Macedonia del Nord).