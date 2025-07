Norvegia-Italia femminile 1-2, pagelle e tabellino: super Girelli fa doppietta, azzurre in semifinale

La doppietta griffata dall'attaccante della Juventus Women regala un posto tra le prime quattro d'Europa alla squadra di Soncin.

La doppietta di Cristiana Girelli manda al tappeto la Norvegia e fa esplodere la festa azzurra: l'Italia è in semifinale degli Europei che si stanno disputando in Svizzera. Un traguardo che la Nazionale femminile non centrava da 28 anni. La squadra di Soncin sfiderà ora la vincente di Svezia-Inghilterra.

Nella prima frazione di gioco l'Italia parte con il piglio giusto, rendendosi subito pericolosa con la conclusione di Caruso che sibila a pochi centimetri dalla porta scandinava. A stretto giro vanno a referto anche i tentativi di Severini, prolungato in corner da Fiskerstrand, e di Di Guglielmo che trova solamente l'esterno della rete. Al calare della prima frazione, però, è la Norvegia a cresce in maniera evidente: sul cross di Bjelde dalla destra, Hegerberg arriva all'appuntamento in precario equilibrio e manca il bersaglio grosso da due passi, mentre a quattro minuti dall'intervallo, Engen sorprende Giuliani fuori dai pali e da distanza siderale traccia una traiettoria chirurgica che lambisce il palo della porta italiana.

In avvio di ripresa, invece, si alzano subito i decibel: l'Italia sblocca il match al primo affondo quando sul diagonale destinato all'angolino di Cantore, Girelli è sulla traiettoria e devia il pallone quel tanto che basta per stappare il match. La reazione norvegese è però veemente: a mezz'ora dal traguardo Linari cintura Hegerberg in area e l'arbitro Frappart assegna senza esitazioni il calcio di rigore. Dal dischetto, si presenta proprio l'attaccante che, però, spedisce malamente sul fondo. Purtroppo per l'Italia è la stessa Hegerberg a farsi perdonare cinque minuti più tardi, quando il suo piazzato vincente vale l'1-1 che prolunga la sfida ai tempi supplementari.