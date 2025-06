Norvegia-Italia dove vederla: Rai, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Norvegia vs Italia

L'Italia di Spalletti inizia il cammino verso i Mondiali 2026 contro la Norvegia: dove vederla in tv e streaming e le formazioni.

L'Italia di Luciano Spalletti inizia il proprio cammino verso i Mondiali 2026 in casa della Norveglia.

Gli Azzurri sono stati inseriti nel Gruppo I insieme agli scandinavi con Israele, Estonia e Moldavia. La nostra Nazionale non deve fallire per non complicarsi subito il discorso qualificazione.

La Norvegia, infatti, ha già giocato e vinto le prime due partite contro Moldavia e Israele, segnano ben nove goal. Solo la prima classificata nel girone accederà direttamente alla fase finale dei Mondiali mentre la seconda sarà costretta a giocare i playoff.

Tutto su Norvegia-Italia: canale tv, formazioni e dove vedere la partita in diretta streaming.