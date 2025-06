La partita dell'Italia sarà trasmessa in chiaro: come vedere gratis la sfida contro la Norvegia per le qualificazioni Mondiali.

L'Italia scende in campo contro la Norvegia per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

La gara è in programma venerdì 6 giugno a Oslo e gli Azzurri non possono assolutamente commettere passi falsi per non complicarsi subito il cammino verso la rassegna iridata.

Norvegia-Italia, come tutte le partite della nostra Nazionale, sarà visibile in chiaro per tutti: ecco come vederla in tv e streaming.