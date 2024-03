Nonge disastroso in Napoli-Juventus: entra, causa il rigore e viene sostituito

Entrato al 76', Nonge è stato sostituito al 90' di Napoli-Juventus: nel mezzo, il rigore causato col fallo su Osimhen.

Quarta sconfitta stagionale per la Juventus, caduta al 'Maradona' di Napoli in un finale infuocato: decisivo il guizzo del nuovo entrato Raspadori, lesto nel ribadire in rete la respinta di Szczesny sul rigore parato a Osimhen.

Un penalty concesso da Mariani dopo la revisione delle immagini al VAR, causato da un intervento di un altro nuovo ingresso: Joseph Nonge, inserito da Allegri qualche minuto prima.

Il Napoli-Juventus del classe 2005 è durato appena quattordici minuti: al 90' ha lasciato il terreno di gioco, subito dopo il 2-1 partenopeo.