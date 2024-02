Il giovane centrocampista bianconero potrebbe trasferirsi nelle ultime ore di mercato in Spagna, al Granada.

Nel progetto riguardante il futuro, in casa Juventus, c'è anche quello della crescita dei giovani talenti in maniera "alternativa".

In poche parole, mandandolo a giocare in prestito, ma non in Italia: se possibile, in un campionato già competitivo.

Insomma: il destino di Joseph Nonge segue queste logiche, con il Granada fortemente interessato al suo ingaggio per la seconda parte di stagione.