"Non sono un nemico": da tifoso bianconero a Calciopoli e l'Inter, il rapporto tra Mancini e la Juventus

Da tifoso bianconero da bambino all’Inter e Calciopoli con le dichiarazioni e la testimonianza, fino alle parole per spezzare il muro di ostilità.

Il rapporto tra Roberto Mancini e la Juventus è sempre stato intricato, segnato da una storia di rivalità, ma anche da affermazioni che hanno tentato di spezzare il muro di ostilità tra l'ex ct della Nazionale e la Vecchia Signora.

Dalle sue dichiarazioni da giovane tifoso bianconero all'anno di Calciopoli, che ha segnato un cambiamento radicale per il calcio italiano e il suo stesso percorso, fino alla sua lunga militanza all’Inter, la figura di Mancini è sempre stata ambivalente nei confronti della Juventus.

Nonostante questo, il tecnico ha sempre cercato di chiarire che non nutriva odio verso la Juve, ma piuttosto criticava il sistema che, secondo lui, influenzava il calcio in quegli anni.

L'articolo prosegue qui sotto

Le sue parole, tra cui il richiamo al suo passato da tifoso juventino, hanno continuato a riverberarsi nel tempo, tornando in auge in questo ore proprio per il possibile matrimonio tra Mancini e la Vecchia Signora, con il tecnico jesino che potrebbe prendere il posto di Thiago Motta.