Non solo Napoli, crolla anche il Bari: De Laurentiis rischia la retrocessione con i pugliesi

La squadra allenata da Beppe Iachini sprofonda in Serie B, quasi due mesi senza vittorie: spettro retrocessione più vicino.

Se il Napoli non ride, il Bari addirittura piange. La seconda squadra della famiglia De Laurentiis, in Serie B, sta vivendo una crisi ancora più profonda.

La vittoria ai pugliesi manca da quasi due mesi e dopo l'ennesima sconfitta, in casa contro la Cremonese, il rischio di una clamorosa retrocessione in Serie C è concreto.

E dire che solo qualche mese fa il Bari aveva invece sfiorato la promozione in Serie A, perdendo la finale play-off contro il Cagliari.

L'articolo prosegue qui sotto

Un vero e proprio crollo, simile per certi versi a quello del Napoli campione d'Italia in carica.