Non solo l'attacco, come cambia la difesa del Napoli: Beukema caldo, Rafa Marin va al Villarreal

Mentre prova a rinforzare il proprio reparto offensivo, il club campione d'Italia cambia anche al centro della retroguardia: staffetta pronta.

Sì, un centravanti che possa togliere parte del peso dell'attacco dalle spalle di Romelu Lukaku. Sì, un paio di esterni offensivi che possano darsi il cambio con Politano e Neres. Ma al Napoli, in fermento totale sul mercato, oggi si parla anche di altro.

Della difesa, ad esempio. Il reparto che nella scorsa stagione ha rappresentato il fiore all'occhiello del percorso verso lo Scudetto della squadra di Antonio Conte, risultando (nettamente) la meno battuta del campionato. Ma che, al pari degli altri reparti, ha bisogno di essere irrobustita per affrontare nel migliore dei modi il doppio impegno.

Ecco dunque che il Napoli ha scelto il profilo adatto per far compagnia a Rrahmani e Buongiorno: Sam Beukema, centrale del Bologna da tempo adocchiato dai partenopei. Mentre c'è anche un giocatore in uscita: Rafa Marin, verso il Villarreal.