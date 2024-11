Non solo acquisti a gennaio, la Juventus pensa alle cessioni: possibile addio a sorpresa

La Juventus potrebbe sacrificare l'esterno belga per finanziare il mercato di gennaio: Giuntoli interverrà in difesa dopo i ko di Bremer e Cabal.

La Juventus è chiamata ad intervenire pesantemente nel mercato di gennaio per far fronte ai due gravi infortuni che, di fatto, hanno fatto calare il sipario sulla stagione di Gleison Bremer e Juan Cabal.

Due infortuni al legamento crociato nel giro di 40 giorni e nello stesso reparto. In altre parole, tanta sfortuna e soprattutto una situazione di piena emergenza in un reparto che sarà necessario rimpolpare nella sessione di riparazione che scatterà il prossimo 2 gennaio.

Per farlo, Cristiano Giuntoli potrebbe anche mettere in conto l'idea di effettuare qualche operazione in uscita in modo da finanziare coloro che verranno individuati come i rinforzi ideali da regalare Thiago Motta.