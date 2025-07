Nome a sorpresa per l'attacco della Juventus: idea Darwin Nunez, il prezzo e la formula per arrivare all'attaccante del Liverpool

L’uruguaiano nel mirino dei bianconeri dopo che il Napoli ha acquistato Lucca: la Juventus valuta una mossa a fine mercato.

Un nuovo nome per l’attacco della Juventus: Darwin Núñez è finito nel mirino dei bianconeri, che lo osservano con attenzione dopo il passo indietro del Napoli.

Secondo quanto riportato da La Stampa, l’uruguaiano classe ’99 può rivelarsi un'occasione ghiotta per rinforzare il reparto offensivo di Igor Tudor, che continua a chiedere un attaccante di spessore da alternare - o addirittura per affiancare - Jonathan David.

I primi contatti con il Liverpool ci sono stati, ma l’operazione resta complicata per costi e tempistiche. I Reds valutano l’attaccante circa 60 milioni di euro: una cifra che al momento la Juve non può permettersi, ma il gioco delle strategie di fine mercato potrebbe cambiare le carte in tavola, anche e soprattutto in caso di operazione in prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni.