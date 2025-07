Noa Lang al Napoli, è fatta: scambio di documenti, quanto spendono gli azzurri

Il Napoli ha messo le mani su Noa Lang: sarà lui il nuovo esterno d'attacco a disposizione di Antonio Conte.

Il Napoli avrà presto un nuovo rinforzo per ciò che riguarda il reparto offensivo: è fatta per l'approdo all'ombra del Vesuvio di Noa Lang.

Il classe 1999 olandese è in arrivo dal PSV, con cui è stato raggiunto un accordo totale: mancano davvero pochissimi dettagli formali, insomma, prima del tanto atteso annuncio ufficiale.

Per il Napoli un investimento economico non indifferente, esplicativo della volontà di mettere a disposizione di Conte una squadra competitiva anche in ambito europeo.