Nigeria-Camerun dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ottavi di finale di Coppa d'Africa: la Nigeria sfida il Camerun. Le formazioni e dove guardare la partita in TV e streaming.

Sfida tra tanti giocatori della Serie A in Nigeria-Camerun, che in Coppa d'Africa si affrontano agli ottavi di finale per proseguire il cammino nel torneo.

La Nigeria si è qualificata come seconda nel Gruppo A, a pari punti con la Guinea Equatoriale, ma con una peggiore differenza reti.

Il Camerun è riuscito a passare il turno come secondo nel Gruppo C, a 4 punti, alle spalle del Senegal, e a pari punti con la Guinea.

Come detto, ci sono tanti Serie A in campo: Chukwueze, Lookman e Osimhen nella Nigeria, Anguissa nel Camerun.

Le informazioni utili per seguire Nigeria-Camerun, le formazioni ufficiali e dove guardare la partita in TV e streaming.