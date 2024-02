Niente turnover per il Milan: Pioli a Rennes coi titolari nonostante il 3-0 dell'andata

Nonostante il 3-0 dell'andata, i rossoneri scenderanno in campo in formazione tipo per l'Europa League. No al turnover dopo il tonfo di Monza.

Il Milan è chiamato ad archiviare il più velocemente possibile la pesante sconfitta sul campo del Monza, per risintonizzarsi sull'obiettivo Europa League. I rossoneri, infatti, saranno di scena domani al Roazhon Park, ovvero la casa del Rennes, per la gara di ritorno degli spareggi di Europa League. L'articolo prosegue qui sotto I rossoneri partono in una posizione di enorme vantaggio, eppure Stefano Pioli sembra ormai deciso a puntare nuovamente sui pezzi pregiati della sua rosa, riducendo al minimo sindacale eventuali avvicendamenti dell'undici titolare.