Niente Supercoppa per Dumfries, rischia di tornare nel 2026: l'infortunio alla caviglia tormenta l'esterno dell'Inter

L'Inter è uscita dalla gara di Champions contro il Liverpool con anche qualche problema fisico e una lista di indisponibili che si allunga. Sono entrati in questo spiacevole elenco Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi mentre da tempo c'è Denzel Dumfries.

L'esterno olandese è fuori già da diverse partite a causa dell'infortunio alla caviglia che non ha ancora superato, anzi. Quello che inizialmente sembrava potesse essere uno stop piuttosto breve si sta trasformando in una lunga assenza.

Le ultime notizie sulle condizioni fisiche di Dumfries non inducono all'ottimismo; per rivederlo in campo infatti Cristian Chivu dovrà probabilmente aspettare diverse settimane.