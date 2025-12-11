Pubblicità
Andrea Ajello

Niente Supercoppa per Dumfries, rischia di tornare nel 2026: l'infortunio alla caviglia tormenta l'esterno dell'Inter

Il rientro di Dumfries non è ancora vicino e sarà probabilmente posticipato rispetto a quanto si pensava inizialmente: l'olandese rischia di aver finito l'anno. Ecco le ultime sulle sue condizioni fisiche.

L'Inter è uscita dalla gara di Champions contro il Liverpool con anche qualche problema fisico e una lista di indisponibili che si allunga. Sono entrati in questo spiacevole elenco Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi mentre da tempo c'è Denzel Dumfries.

L'esterno olandese è fuori già da diverse partite a causa dell'infortunio alla caviglia che non ha ancora superato, anzi. Quello che inizialmente sembrava potesse essere uno stop piuttosto breve si sta trasformando in una lunga assenza.

Le ultime  notizie sulle condizioni fisiche di Dumfries non inducono all'ottimismo; per rivederlo in campo infatti Cristian Chivu dovrà probabilmente aspettare diverse settimane. 

  • COS'HA DUMFRIES

    Ma qual è di preciso il problema di Dumfries che lo sta tenendo fuori? L'esterno nerazzurro sta convivendo con un problema alla caviglia, che si porta dietro dalla partita contro la Lazio ormai oltre un mese fa. L'olandese aveva preso una botta e poi in allenamento, con la Nazionale, ha sentito dolore dovendosi fermare.

  • LE ULTIME SULLE CONDIZIONI DI DUMFRIES

    I primi accertamenti facevano immaginare un recupero di Dumfries in tempi brevi, addirittura si ipotizzava un rientro lampo per il derby con il Milan. La realtà però ha detto altre cose.

    Dumfries sente ancora dolore alla caviglia e quindi non può tornare a disposizione di Chivu. Vuole superare totalmente il problema e questo sta ritardando il suo rientro. 

  • DUMFRIES SALTA LA SUPERCOPPA

    L'ex PSV ha saltato fino ad ora sei partite tra campionato, Coppa Italia e Champions ma il numero sarà più alto. L'Inter infatti non ce l'avrà neanche per la prossima partita di campionato a Genova ma soprattutto per la Supercoppa. 

    Il 19 dicembre i nerazzurri affronteranno il Bologna in semifinale e poi pochi giorni dopo l'eventuale finale. Tutto lascia pensare che Dumfries non farà in tempo a superare l'infortunio definitivamente. 

  • QUANDO RIENTRA DUMFRIES?

    Considerando poi che dopo la Supercoppa rimarrà solo una partita prima dell'anno nuovo (contro l'Atalanta), l'ipotesi più concreta in questo momento è che Dumfries possa tornare in campo solamente nel 2026.

    Il primo impegno dell'anno nuovo per l'Inter sarà ancora contro il Bologna, a San Siro. 

  • CAMBIA AGENTE

    Ci sono novità anche per ciò che non riguarda direttamente il campo; Dumfries infatti, come riporta calciomercato.com, sarebbe pronto a cambiare nuovamente agente.

    L'olandese era entrato poco tempo fa nella scuderia di Jorge Mendes ma adesso il suo nuovo procuratore dovrebbe essere Ali Barat. 

