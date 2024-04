Niente Roma-Lazio per Mourinho: in tribuna per Sporting-Benfica

'Special One' avvistato a Lisbona per il big match del massimo torneo portoghese: poco prima, la 'sua' Roma aveva vinto il derby.

Alle ore 18 di ieri è andato in scena l'atteso derby della Capitale, in cui a trionfare è stata la Roma grazie all'incornata decisiva di Gianluca Mancini: è molto probabile che José Mourinho abbia dato un occhio quantomeno al risultato finale che ha sorriso alla sua ex squadra, prima di dedicarsi ad altro.

Lo 'Special One', attualmente in patria dopo l'esonero incassato a gennaio, è stato scovato ad assistere al big match del 28° turno della Liga Portugal, disputato tra lo Sporting capolista e il Benfica.

Una partita alquanto piacevole, decisa proprio allo scadere: il meglio per uno spettatore neutrale, qual è d'altronde anche lo stesso Mourinho.