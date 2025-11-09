Pubblicità
Pubblicità
Bologna FC 1909 v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Niente Italia per Kean, la scelta di Gattuso per il sostituto è a Bologna: Cambiaghi

Kean non ha recuperato dall'infortunio, l'Italia ha scelto Cambiaghi come suo sostituto. Per il giocatore del Bologna non si tratta di una prima convocazione.

Pubblicità

Il problema alla tibia accusato negli scorsi giorni ferma Moise Kean anche in ottica Italia. Tra i migliori marcatori azzurri dell'ultimo periodo, l'attaccante della Fiorentina non potrà rispondere alla convocazione di Gattuso dopo essere stato inizialmente inserito tra le scelte del commissario tecnico per le decisive sfide contro Moldavia (giovedì 13 novembre) e Norvegia (domenica 16).

Gattuso è così corso ai ripari per un nuovo attaccante da inserire nella rosa dell'Italia. Un nuovo attaccante che risponde al nome di Nicolò Cambiaghi, già chiamato dal ct nell'ultima sosta delle Nazionali e in campo con gli azzurri nel finale di gara contro Israele.

La convocazione di Cambiaghi permetterà al giocatore di Bologna di avere un'ottima possibilità in vista dei sempre più possibili playoff di qualificazione al Mondiale e soprattutto, eventualmente, per la fase finale del torneo previsto nel 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti.

  • KEAN DOPO LA SOSTA

    Kean rimane a Firenze per recuperare dall'infortunio alla tibia, così da essere a disposizione di Vanoli subito dopo la sosta. La Fiorentina non si può permettere di perdere l'attaccante piemontese a lungo, considerando la disperata situazione di classifica e l'attesissima prima sfida post paura, ovvero quella contro la Juventus di Spalletti.

    Senza di lui la prima Fiorentina di Pioli ha pareggiato 2-2 contro il Genoa, altro club che ha appena cambiato allenatore scegliendo De Rossi come sostituto di Vieira.

    Se in Nazionale i dati realizzativi sono notevoli, dopo l'ottima scorsa annata Kean è praticamente a secco con la Fiorentina: due soli goal in nove partite ufficiali fin qui.

    • Pubblicità

  • LA STAGIONE DI CAMBIAGHI

    Classe 2000, a Bologna dallo scorso anno, Cambiaghi è stato convocato da Gattuso in virtù della sua duttilità offensiva e la capacità di saper interpretare diversi ruoli.

    Principalmente ala sinistra, Cambiaghi ha segnato due goal e fornito ben quattro assist fin qui, il che lo rendono uno dei migliori autori di passaggi decisivi in Serie A e in giro per l'Europa.

    Nell'Italia di Gattuso il posto di esterno sinistro alto è di Dimarco, ragion per cui Cambiaghi potrebbe eventualmente sostituirlo a gara in corso.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'ATTACCO ITALIANO CONTRO LA MOLDAVIA

    Senza Kean, Gattuso dovrebbe confermare l'attacco che ha battuto Israele per 3-0: al fianco di Retegui, cannoniere principe degli azzurri, dovrebbe essere confermato Raspadori.

    Scalpita però anche Pio Esposito, così come il rientrante Scamacca. A completare la lista degli attaccanti convocati da Gattuso anche il compagno bolognese di Cambiaghi, Orsolini, nonchè Zaccagni e Politano.

  • I CONVOCATI DELL'ITALIA

    PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari),Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

    DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter),Raoul Bellanova (Atalanta),Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

    CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

    ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna),Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

  • Pubblicità
    Pubblicità