Niente Italia per Kean, la scelta di Gattuso per il sostituto è a Bologna: Cambiaghi

Classe 2000, a Bologna dallo scorso anno, Cambiaghi è stato convocato da Gattuso in virtù della sua duttilità offensiva e la capacità di saper interpretare diversi ruoli.

Principalmente ala sinistra, Cambiaghi ha segnato due goal e fornito ben quattro assist fin qui, il che lo rendono uno dei migliori autori di passaggi decisivi in Serie A e in giro per l'Europa.

Nell'Italia di Gattuso il posto di esterno sinistro alto è di Dimarco, ragion per cui Cambiaghi potrebbe eventualmente sostituirlo a gara in corso.