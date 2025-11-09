Niente Italia per Kean, la scelta di Gattuso per il sostituto è a Bologna: Cambiaghi

Il problema alla tibia accusato negli scorsi giorni ferma Moise Kean anche in ottica Italia. Tra i migliori marcatori azzurri dell'ultimo periodo, l'attaccante della Fiorentina non potrà rispondere alla convocazione di Gattuso dopo essere stato inizialmente inserito tra le scelte del commissario tecnico per le decisive sfide contro Moldavia (giovedì 13 novembre) e Norvegia (domenica 16).
Gattuso è così corso ai ripari per un nuovo attaccante da inserire nella rosa dell'Italia. Un nuovo attaccante che risponde al nome di Nicolò Cambiaghi, già chiamato dal ct nell'ultima sosta delle Nazionali e in campo con gli azzurri nel finale di gara contro Israele.
La convocazione di Cambiaghi permetterà al giocatore di Bologna di avere un'ottima possibilità in vista dei sempre più possibili playoff di qualificazione al Mondiale e soprattutto, eventualmente, per la fase finale del torneo previsto nel 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti.