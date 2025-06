Niente Fenerbahçe per Sancho, Mourinho ha posto il veto dopo aver parlato con Amorim: il motivo

L'esterno inglese del Manchester United non andrà a giocare in Turchia. E ora potrebbe avvicinarsi sempre più alla Juventus o al Napoli.

Jadon Sancho non giocherà nel Fenerbahçe nella prossima stagione. Secondo Fanatik, José Mourinho ha posto il veto alla dirigenza del club di Istanbul sull'acquisto dell'esterno inglese.

Appena tornato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea, che ha deciso di non trattenerlo rispedendolo alla società d'origine, Sancho è alla ricerca di una nuova squadra. Che però, come detto, non sarà il Fenerbahçe.

Sulle tracce dell'ex giocatore del Borussia Dortmund ci sono anche un paio di club italiani: il Napoli e la Juventus, entrambe interessate ad averlo in squadra nella prossima stagione.