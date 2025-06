Niente Fabregas per l'Inter: è Chivu il nome scelto per la panchina

Tramontata l'opzione Fabregas per la panchina dell'Inter: Marotta e Ausilio ora vireranno su Chivu, sotto contratto col Parma.

Non sarà Cesc Fabregas l'allenatore dell'Inter per la stagione 2025/26: la società nerazzurra ha incassato un secco 'no' dal Como che non libererà il tecnico spagnolo, prima scelta di Marotta e Ausilio per la panchina.

Alla luce di questo muro, l'Inter è chiamata a trovare in fretta e furia un'alternativa all'ex centrocampista: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il profilo individuato è quello di Cristian Chivu.

Rumeno che però è sotto contratto col Parma, con cui è in trattativa per il rinnovo dopo la brillante salvezza ottenuta al termine dello scorso campionato.