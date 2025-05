Nicolussi Caviglia è il grande ex di Venezia-Juventus: dalla cessione estiva al rimpianto di Thiago Motta

Venezia vs Juventus

Cresciuto nel settore giovanile della Juve, la scorsa estate Nicolussi Caviglia è stato ceduto senza pensarci troppo. Ora deve salvare il Venezia.

Un anno fa Hans Nicolussi Caviglia vestiva la maglia della Juventus e giocava da titolare la finale di Coppa Italia, vinta dai bianconeri contro l'Atalanta.

Oggi il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile della Signora, non può fare sconti agli ex compagni perché in palio c'è la salvezza del suo Venezia.

Già perché la scorsa estate i bianconeri hanno deciso di cederlo ai lagunari senza grossi rimpianti. E forse un po' troppo frettolosamente, come ammesso successivamente da Thiago Motta.

L'ex tecnico della Juventus ha infatti citato proprio Nicolussi Caviglia come l'unico giocatore che gli avrebbe fatto comodo tra tutti quelli ceduti durante la sua breve esperienza in bianconero.