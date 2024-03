Nico Williams e il litigio col fratello Inaki: "Nostra madre lo ha scoperto e ci ha ripresi"

L'attaccante dell'Athletic rivela l'amore per la madre: "Ha attraversato il deserto a piedi nudi per darci un futuro".

Non capita tutti i giorni di vedere due fratelli all'interno della stessa squadra, per di più all'opera nello stesso reparto: Inaki e Nico Williams difendono i colori dell'Athletic Bilbao, club in cui sono cresciuti e grazie al quale hanno conquistato una grande notorietà.

A volte può accadere, però, che tra fratelli non si sia d'accordo per una determinata ragione, e che il dissapore sfoci in una lite: è quanto successo ai due Williams nel corso di Athletic Bilbao-Alaves dello scorso 16 marzo, che ha visto la vittoria dei biancorossi col risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Guruzeta.

Nulla di irrisolvibile, sia chiaro, ma di certo un bel fastidio agli occhi della madre dei due ragazzi: a rivelarlo è stato Nico Williams durante l'intervista rilasciata ai microfoni di 'AS'.