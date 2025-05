Nico Williams e l'Athletic Club sulla strada del Manchester United nella semifinale di Europa League: Bilbao o niente

Il club basco sta vivendo il suo nuovo periodo d'oro e sarà un avversario temibile per i Red Devils in semifinale.

Per il Manchester United, vincere l'Europa League non significa solo alzare un altro trofeo. Si tratta di sopravvivenza. Dopo la peggiore stagione dalla retrocessione nel 1974, conquistare il secondo trofeo più importante d'Europa il 21 maggio a Bilbao riporterebbe il club dove tutti vogliono e dove, dal punto di vista finanziario, deve essere: in Champions League.

Negli ultimi 30 anni, lo United è stato gestito come se fosse sempre stato o almeno mirasse a essere nella massima competizione europea, il che significa che il monte stipendi non è stato modificato nemmeno quando non si è qualificato. Non vincere l'Europa League, però, significherebbe perdere la Champions League per due stagioni consecutive, cosa che non è mai successa da quando il club ha esordito nella competizione nel 1993.

Ma per lo United non è solo una questione di orgoglio. Partecipare alla massima competizione europea vale circa 100 milioni di sterline (134 milioni di dollari) e potrebbe allontanare i timori di un crollo finanziario e di non riuscire a rispettare gli obblighi di profitto e sostenibilità della Premier League. Inoltre, renderebbe lo United più attraente per i giocatori nel calciomercato estivo, fondamentale per programmare la prossima stagione. Come ha affermato il mese scorso l'allenatore Ruben Amorim: "Essere in Champions League può cambiare tutto".

L'articolo prosegue qui sotto

La situazione è molto diversa per l'Athletic Club, la squadra sul percorso del Manchester United verso la finale. L'Athletic sta vivendo la sua migliore stagione in Liga degli ultimi 11 anni ed è già sulla buona strada per tornare in Champions League dopo oltre un decennio di assenza. Sarà solo la terza partecipazione alla massima competizione europea, e se la godranno appieno. Con il quarto posto in campionato ormai quasi assicurato, l'Europa League è fondamentalmente una questione di gloria per i baschi, che hanno la possibilità di vincere un trofeo europeo per la prima volta nella storia del club.

Ma la competizione di questa stagione è ancora più importante della finale di Coppa UEFA del 1977 o della finale di Europa League del 2012, entrambe perse. Si tratta di un'occasione unica nella vita per sollevare il trofeo in casa propria, e non hanno intenzione di rinunciarvi senza lottare con tutte le loro forze.