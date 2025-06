Nico Williams dice sì al Bayern Monaco, può prendere il posto di Sané: cosa cambia per il futuro di Leao al Milan

Il Bayern in pole per la stella dell'Athletic Bilbao: i tedeschi devono rimpiazzare Sané e in lista c'è anche Leao.

Il Bayern Monaco ha salutato Leroy Sané, che si trasferisce in Turchia al Galatasaray. Un addio che ovviamente "costringe" i Campiondi di Germania ad andare sul mercato ingaggiando un esterno d'attacco di primissimo livello. Avanza per il Bayern la possibilità di arrivare a Nico Williams dell'Athletic Bilbao anche se sul giocatore spagnoli ci sono altre big europee, soprattutto della Premier League. Movimenti che osservano da vicino anche a Milano dove tiene banco il futuro di Rafael Leao, che interessa proprio al Bayern Monaco.