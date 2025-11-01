Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nico Paz Napoli Como GFXGOAL
Claudio D'Amato

Nico Paz torna al Maradona per Napoli-Como: un anno fa via al crack nel tempio di Diego

Il 4 ottobre 2024 Nico Paz fece capire alla Serie A che ci si trovava di fronte a un potenziale fuoriclasse: l'argentino torna nello stadio che fu di Maradona, con la 10 sulle spalle, nella settimana del compleanno di Diego.

Pubblicità

Chiamatele coincidenze, segni del destino. È il bello del calcio.

Intrecci, incastri, frame romantici: Nico Paz che torna nel tempio di Diego può sicuramente essere considerato tra questi, perché in 13 mesi di acqua sotto ai ponti ne è passata.

Pura, limpida e cristallina come il talento dell'argentino su cui il Como ha scommesso, venendo ripagato in grande stile. Nico al Maradona accende, intriga, accattiva: contro il Napoli, un annetto fa, si capì che ci si trovava di fronte ad un crack. I fatti, alla distanza, lo hanno dimostrato.

  • NAPOLI-COMO 2024/2025 DA IM...PAZ...ZIRE

    Il numero di maglia era il 79 e agli occhi dei calciofili nostrani, l'argentino, risultava un fantasista da scoprire. Nulla più, anche perché gli ottimi feedback forniti dall'ascesa al Real dovevano essere verificati sul lungo tratto.

    Ebbene, quale test più probante se non quello dello stadio del Diez? Nico Paz il 4 ottobre 2024 non si fece sfuggire l'occasione, disegnando calcio a Fuorigrotta.

    Un primo tempo sontuoso, roba da stropicciarsi gli occhi e rapire le mire del popolo azzurro, impegnato a trascinare Lukaku & co. verso il successo e ritrovatosi ammaliato dal gioiello albiceleste.

    Idee, lampi, il palo alla destra di Meret sotto alla Curva B che trema ancora: Nico al Maradona impressionò, guidando i lariani al pareggio in risposta al goal di McTominay. L'1-1 fu di Strefezza, ma a catalizzare la scena furono gli acuti del 79 diventato 10.

    E pazienza, per il Como, se finì 3-1: quanto dispensato dal crack col mancino fatato, rimane tuttora.

    • Pubblicità

  • FABREGAS: "NICO È SPECIALE"

    "Nico Paz è un giocatore speciale, per questo l’ho portato al Como - dichiarò Fabregas in conferenza dopo il match - Ho visto qualcosa in lui, è preparato fisicamente. Il mio piano era dargli 2-3 mesi di tempo per poi metterlo titolare. Fa la differenza, è davvero importante ed è continuo".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • AL MARADONA CON LA 10

    Numeri e rendimento della scorsa annata (6 goal e 9 assist) gli hanno consentito di laurearsi faro del progetto, prendendosi l'effigie di diamante in riva al Lago. Nico Paz con la 10 nella casa che fu di Diego: diteci se non è romanticismo questo.

  • A CASA DI MARADONA… NELLA SETTIMANA DEL COMPLEANNO DI MARADONA

    Vogliamo ricamarci? Bene. Il 30 ottobre Maradona avrebbe compiuto 65 anni, il 1º novembre Nico gioca titolare Napoli-Como nel suo tempio. Il fato che si mescola all'attualità, magia e pallone in simbiosi, un remake da vivere coi riflettori puntati addosso. Settimana più speciale, per sfidare i campioni d'Italia, l'argentino non poteva regalarsela.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Nico Paz Real Madrid NapoliGetty Images

    IL PRIMO GOAL IN CHAMPIONS? CONTRO IL NAPOLI

    A legare Nico Paz al Napoli, non ce ne vogliano i tifosi partenopei, è un ulteriore tra i tasselli che gli stanno consentendo di prendersi la scena: il 29 novembre 2023 il 10 lariano siglò il suo primo goal in Champions League contro gli azzurri, allora guidati da Walter Mazzarri nella disastrosa stagione post Scudetto Spallettiano.

    Real Madrid-Napoli 4-2 e terzo timbro dei Blancos del sudamericano nato in Spagna, che andando a segno a 19 anni e 82 giorni diventò il terzo marcatore più giovane nella storia dei Merengues in UCL alle spalle di Raul (18 anni e 113 giorni) e Rodrygo (18 anni e 301 giorni), nonché il secondo scorer argentino più giovane del torneo. Dietro a chi? A Leo Messi (18 anni e 131 giorni). 

  • SLIDING DOOR NEL TEMPIO DI DIEGO

    Napoli-Como dell'anno scorso funse da spartiacque tra il grezzo e il maturo, certificando come i precedenti 3 goal segnati tra Atalanta e Verona non rappresentarono episodi isolati. La sliding door si consumò a casa di Diego, dove Nico 13 mesi dopo rifà capolino dotato di un'aura diversa. Speciale, come il filo che lo unisce al Diez.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Como crest
Como
COM