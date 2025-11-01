Nico Paz torna al Maradona per Napoli-Como: un anno fa via al crack nel tempio di Diego

Chiamatele coincidenze, segni del destino. È il bello del calcio.
Intrecci, incastri, frame romantici: Nico Paz che torna nel tempio di Diego può sicuramente essere considerato tra questi, perché in 13 mesi di acqua sotto ai ponti ne è passata.
Pura, limpida e cristallina come il talento dell'argentino su cui il Como ha scommesso, venendo ripagato in grande stile. Nico al Maradona accende, intriga, accattiva: contro il Napoli, un annetto fa, si capì che ci si trovava di fronte ad un crack. I fatti, alla distanza, lo hanno dimostrato.