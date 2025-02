Nico Paz recompra, può tornare al Real Madrid per una cifra irrisoria. La possibilità nel 2025, fino al 2027

Il giovane giocatore del Como è nel mirino di diverse squadre dopo la grande annata di Serie A, ma il Real Madrid ha un'importante priorità.

Vent'anni nel passaporto e una prima stagione in Serie A assolutamente da top per Nico Paz, trascinatore del Como soprattutto negli ultimi due mesi. Classe 2004, ventunenne dal prossimo settembre, il trequartista spagnolo ha firmato un contratto con il club lombardo fino al 2028 dopo essere stato ceduto dal Real Madrid.

I Blancos, però, non hanno certo mollato completamente Nico Paz e nonostante la cessione a titolo definitivo per sei milioni spesi benissimo dal Como, il contratto siglato dallo spagnolo prevede che il Real Madrid possa contare su di lui a un prezzo irrisorio tra qui e il 2027.

Come spesso accade con i suoi giovani più promettenti, il Real Madrid ha sì ceduto Nico Paz, ma allo stesso tempo si è assicurato la possibilità di riportarlo in Spagna la prossima estate, nel 2026 o nel 2027. Una priorità d'acquisto che se non dovesse essere portata avanti permetterà al Como, eventualmente, di cedere la sua stella a cifre decisamente più alte rispetto a quella minima che si è assicurato il Real Madrid al momento della cessione.