Ecco Nico O'Reilly, il trasformista che Guardiola ha bloccato al Manchester City dopo l'assalto Chelsea

O'Reilly è l'ultimo arrivato dall'accademia e il club è determinato a non ripetere gli errori del passato lasciando partire futuri campioni.

Il Manchester City è stata la squadra più attiva in Europa nella finestra di mercato di gennaio con 230 milioni di euro spesi per quattro nuovi acquisti hanno destato scalpore in tutto il continente. Nonostante gli arrivi di Omar Marmoush, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov e Nico Gonzalez, che hanno reso lo spogliatoio molto più affollato, il club ha fatto in modo che nessun giocatore se ne andasse nello stesso momento. E non è stato per mancanza di offerte.

Il Chelsea era molto interessato a Nico O'Reilly, 19 anni, ma il City ha tenuto duro, forse per non ripetere l'errore commesso 18 mesi prima con Cole Palmer, quando ha rafforzato uno dei suoi più grandi rivali rinunciando a un prezioso talento locale. Ma mentre Palmer aveva già dimostrato il suo talento in numerose occasioni, O'Reilly era più un'incognita.

Da allora è diventato molto chiaro il motivo per cui il City fosse così riluttante a lasciare che l'adolescente andasse a Stamford Bridge.

L'articolo prosegue qui sotto

O'Reilly è passato dalle nazionali Under 21 e 19 per diventare una parte cruciale dei piani di Pep Guardiola, un titolare nella rosa della prima squadra e una fonte inaspettata di goal.

O'Reilly ha segnato tre volte dall'inizio dell'anno, giustificando la decisione del club di tenerlo nonostante gli sforzi del Chelsea. Dopo aver segnato due volte contro il Plymouth nel quinto turno della FA Cup, l'allenatore si è permesso di darsi una pacca sulla spalla. "A volte si prendono buone decisioni" ha detto con un sorriso.

GOAL dà un'occhiata all'ultimo prodotto dell'accademia del City ad eccellere in prima squadra, un giocatore che il club è determinato a vedere avere successo all'Etihad Stadium piuttosto che altrove.