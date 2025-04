Nico Gonzalez rigenerato da Tudor: l'argentino ora brilla alla Juventus in due ruoli diversi

Parma Calcio 1913 vs Juventus

Atteso per mesi dai tifosi bianconeri, Nico Gonzalez è finalmente protagonista con Tudor che lo ha rimesso nella sua zona di campo preferita.

Dov'è finito il vero Nico Gonzalez? I tifosi della Juventus se lo sono chiesti per mesi.

Acquistato la scorsa estate dalla Fiorentina, non esattamente a prezzo di saldo, l'argentino a Torino non era ancora riuscito ad esprimersi sui livelli visti in viola.



Poi l'arrivo di Igor Tudor ha cambiato qualcosa e, nelle ultime tre uscite della Juventus, Nico Gonzalez è stato tra i più positivi. Peraltro giocando in due ruoli diversi.

L'articolo prosegue qui sotto

La duttilità tattica, d'altronde, è una delle principali caratteristiche dell'ex Fiorentina. A patto di non esagerare.