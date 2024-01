Nico Gonzalez recupera per Fiorentina-Inter? L'argentino brucia le tappe e vede il rientro

L'esterno argentino potrebbe rivedere il campo dopo più di un mese dall'ultima volta: scalda i motori per la gara del Franchi.

A Firenze sono ore importanti, queste: archiviata l'esperienza in Final Four in Supercoppa Italiana, la Fiorentina di Vincenzo Italiano lavora per preparare la partita contro l'Inter, al rientro in Serie A.

E potrebbe esserci una novità importantissima: nel corso di questa settimana Nico Gonzalez potrebbe tornare ad allenarsi con continuità in gruppo.

Una buona notizia per il club viola, costretto a fare a meno dell'argentino da metà dicembre a causa di un problema muscolare.