Nico Gonzalez o Kolo Muani, chi gioca trequartista al fianco di Yildiz? Come può cambiare la Juventus contro il Lecce

Juventus vs Lecce

L'allenatore della Juventus è chiamato a sciogliere gli ultimi nodi di formazione: l'ex Fiorentina viaggia verso la conferma, ma il francese scalpita.

La Juventus, archiviato il prezioso pareggio dell'Olimpico contro la Roma, tornerà in campo domani sera per affrontare il Lecce nell'anticipo serale della 32esima giornata del campionato di Serie A.

Per i bianconeri, quella contro i salentini, rappresenta una sfida a dir poco cruciale in questo segmento finale di stagione: vincendo, la Juve avrebbe la certezza di chiudere la prossima giornata di campionato al quarto posto in classifica superando almeno una tra Atalanta e Bologna, a loro volta impegnate nello scontro diretto del Gewiss Stadium.

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra di Igor Tudor deve per forza di cose approfittarne e proprio il tecnico croato è chiamato a sciogliere un importante dubbio relativo alla formazione che darà il la alla gara contro i salentini.