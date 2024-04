Nico Gonzalez eroe della Fiorentina in Conference League: spezza un lungo digiuno

L'argentino ha segnato il goal della qualificazione nei tempi supplementari, spezzando così un lunghissimo digiuno.

Finalmente Nico Gonzalez. La Fiorentina vola in semifinale di Conference League, seppure solo ai tempi supplementari. E lo fa con un goal dell'uomo più atteso.

Maglia viola numero 10 sulle spalle, quella che per intenderci fu di campioni come Antognoni, Baggio e Rui Costa solo per citarne alcuni, l'argentino è stato decisivo contro il Viktoria Plzen.

Un goal pesantissimo per la squadra, certo, ma anche a livello personale dato che Nico Gonzalez ha spezzato un lungo, lunghissimo digiuno per un giocatore della sua qualità.