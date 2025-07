Nico Gonzalez e Weah finanziano il mercato della Juventus: destinazioni e i possibili sostituti

Nico Gonzalez non ha convinto e potrebbe lasciare il club per 30 milioni: in uscita Weah, direzione OM. Così la Juve potrebbe dare l’assalto a Sancho e Conceição.

Vendere per poi comprare o forse meglio dire, vendere per comprare ancora meglio e finanziare il mercato estivo. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio a parametro zero di Jonathan David, la Juventus lavora anche alle uscite. Al termine del mercato estivo potrebbe esserci infatti un restyling totale o quasi sugli esterni offensivi: Nico Gonzalez, uno dei grandi acquisti della scorsa estate, non ha convinto e davanti a una buona offerta potrebbe lasciare il club. Con la valigia in mano, fuori dai piani di Tudor, c’è anche Timothy Weah che nei giorni scorsi ha rifiutato il Nottingham Forest. L'articolo prosegue qui sotto