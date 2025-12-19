Goal, vizi e scandali: la carriera di 'Lord' Nicklas Bendtner

La vita di un calciatore professionista è un sogno per la maggior parte delle persone. Si viene pagati profumatamente per praticare lo sport più popolare al mondo. La fama e la notorietà sono invidiabili. Eppure, nemmeno questi livelli altissimi sono sufficienti a soddisfare completamente l'1% di coloro che riescono davvero ad arrivare al vertice di questo sport, e Nicklas Bendtner ne è la prova vivente.

L'ex calciatore della nazionale danese avrebbe potuto essere uno dei migliori attaccanti d'Europa. È difficile immaginarlo, però, sapendo come è andata realmente la sua vita. Se si riproducesse la carriera di Bendtner cento volte, in più della metà dei casi sarebbe stata una storia di successo.

Eppure questo è stato uno dei rari esempi di qualcuno che è stato permanentemente e irreversibilmente sviato da strani incidenti fuori dal campo. Questo è stato uno dei primi veri meme calcistici di Internet. Questi sono la vita e i tempi di "Lord Bendtner".