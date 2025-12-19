Goal, vizi e scandali: la carriera di 'Lord' Nicklas Bendtner

Bendtner era una star nel panorama giovanile danese mentre cresceva nella capitale Copenaghen, ma già allora la sua carriera era costellata di problemi. "Da giovane ero un po' impulsivo", ha ammesso in seguito da adulto.
L'attaccante firmò per l'Arsenal nel 2005 e fu indicato come una delle stelle del futuro, arrivando poco prima di Emmanuel Adebayor e dopo Robin van Persie. Nel frattempo, fu coinvolto in una lite sul campo di allenamento con Thierry Henry.
"Mi affronta, mi urla in faccia, mi dice ogni genere di cose", ha scritto Bendtner nel suo libro sul confronto. "Guardando indietro ora, mi rendo conto che mi sono comportato male. All'epoca avevo una mentalità diversa. Abbiamo avuto questa piccola disputa in cui lui mi ha rimesso al mio posto".
Bendtner è stato ceduto in prestito al Birmingham City, squadra della Championship, nel 2006, e sebbene abbia avuto successo al St Andrew's, dove gli uomini di Steve Bruce hanno conquistato la promozione in Premier League, questo è stato l'inizio della sua vita fuori dal campo sotto i riflettori. Durante la stagione 2006-07 sono emerse notizie secondo cui Bendtner avrebbe trascorso la maggior parte del suo tempo libero nei locali di lap dance.
"Non era solo cinque volte alla settimana nei locali di lap dance. Non è che fossi dipendente dai locali di lap dance, chiariamo questo punto! Era solo uscire in generale", ha rettificato pubblicamente il danese nel 2020. "Avevo un infortunio. Avevo un enorme rispetto per Steve. Non posso mentire alle persone che rispetto davvero. Devo essere completamente onesto. Mi ha chiamato furioso. Era davvero arrabbiato. Quando mi ha detto 'sei uscito quattro volte questa settimana', gli ho risposto 'mi dispiace davvero, Steve, sono state cinque'. Non sapeva davvero come reagire. Era così arrabbiato, ma non riusciva a smettere di ridacchiare".
Per continuare questa trama da soap opera, Bendtner ha finito per abbandonare le sue notti brave e si è sistemato in una relazione. Con la figlia di Bruce, Amy. I due si sono lasciati nel 2008, probabilmente con grande sollievo di Steve.