Lord Bendtner GFXGOAL

Goal, vizi e scandali: la carriera di 'Lord' Nicklas Bendtner

L'incredibile carriera e vita di Nicklas Bendtner, ex attaccante danese transitato anche in Italia per indossare la maglia della Juventus, tra goal, vizi e scandali.

La vita di un calciatore professionista è un sogno per la maggior parte delle persone. Si viene pagati profumatamente per praticare lo sport più popolare al mondo. La fama e la notorietà sono invidiabili. Eppure, nemmeno questi livelli altissimi sono sufficienti a soddisfare completamente l'1% di coloro che riescono davvero ad arrivare al vertice di questo sport, e Nicklas Bendtner ne è la prova vivente.

L'ex calciatore della nazionale danese avrebbe potuto essere uno dei migliori attaccanti d'Europa. È difficile immaginarlo, però, sapendo come è andata realmente la sua vita. Se si riproducesse la carriera di Bendtner cento volte, in più della metà dei casi sarebbe stata una storia di successo.

Eppure questo è stato uno dei rari esempi di qualcuno che è stato permanentemente e irreversibilmente sviato da strani incidenti fuori dal campo. Questo è stato uno dei primi veri meme calcistici di Internet. Questi sono la vita e i tempi di "Lord Bendtner".

  • Barnsley v Birmingham CityGetty Images Sport

    LAP DANCE E PRESTITI

    Bendtner era una star nel panorama giovanile danese mentre cresceva nella capitale Copenaghen, ma già allora la sua carriera era costellata di problemi. "Da giovane ero un po' impulsivo", ha ammesso in seguito da adulto.

    L'attaccante firmò per l'Arsenal nel 2005 e fu indicato come una delle stelle del futuro, arrivando poco prima di Emmanuel Adebayor e dopo Robin van Persie. Nel frattempo, fu coinvolto in una lite sul campo di allenamento con Thierry Henry.

    "Mi affronta, mi urla in faccia, mi dice ogni genere di cose", ha scritto Bendtner nel suo libro sul confronto. "Guardando indietro ora, mi rendo conto che mi sono comportato male. All'epoca avevo una mentalità diversa. Abbiamo avuto questa piccola disputa in cui lui mi ha rimesso al mio posto".

    Bendtner è stato ceduto in prestito al Birmingham City, squadra della Championship, nel 2006, e sebbene abbia avuto successo al St Andrew's, dove gli uomini di Steve Bruce hanno conquistato la promozione in Premier League, questo è stato l'inizio della sua vita fuori dal campo sotto i riflettori. Durante la stagione 2006-07 sono emerse notizie secondo cui Bendtner avrebbe trascorso la maggior parte del suo tempo libero nei locali di lap dance.

    "Non era solo cinque volte alla settimana nei locali di lap dance. Non è che fossi dipendente dai locali di lap dance, chiariamo questo punto! Era solo uscire in generale", ha rettificato pubblicamente il danese nel 2020. "Avevo un infortunio. Avevo un enorme rispetto per Steve. Non posso mentire alle persone che rispetto davvero. Devo essere completamente onesto. Mi ha chiamato furioso. Era davvero arrabbiato. Quando mi ha detto 'sei uscito quattro volte questa settimana', gli ho risposto 'mi dispiace davvero, Steve, sono state cinque'. Non sapeva davvero come reagire. Era così arrabbiato, ma non riusciva a smettere di ridacchiare".

    Per continuare questa trama da soap opera, Bendtner ha finito per abbandonare le sue notti brave e si è sistemato in una relazione. Con la figlia di Bruce, Amy. I due si sono lasciati nel 2008, probabilmente con grande sollievo di Steve.

  • Arsenal's Togo Striker Emmanuel AdebayorAFP

    TENSIONI COI COMPAGNI ALL'ARSENAL

    Nonostante queste discrezioni, Arsene Wenger aveva visto abbastanza potenziale in Bendtner da includerlo nella rosa dell'Arsenal per la stagione 2007-08, che ha visto i Gunners lottare per il titolo della Premier League. Gli è stato anche offerto un nuovo contratto quinquennale.

    La stagione fu, nel complesso, piuttosto soddisfacente per Bendtner, il cui bottino di nove goal in 40 partite in tutte le competizioni fu superato solo da Adebayor, Cesc Fabregas ed Eduardo da Silva. Divenne anche un eroe tra i tifosi dell'Arsenal dopo aver segnato al suo primo tocco dopo essere entrato in campo come sostituto, assicurando la vittoria per 2-1 in casa contro i rivali del Tottenham nel periodo natalizio. Tuttavia, anche nel bel mezzo di questa ascesa, Bendtner non ha potuto fare a meno di mettersi i bastoni tra le ruote.

    Durante la sconfitta per 5-1 dell'Arsenal contro gli Spurs nella semifinale di ritorno della Coppa di Lega, Bendtner ha segnato un autogoal di testa e ha avuto una colluttazione in campo con Adebayor, che ha lasciato il primo con il naso sanguinante. Questo episodio non ha vanificato tutto il duro lavoro della stagione, ma ha sicuramente gettato un'ombra su di essa.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'INCIDENTE STRADALE SHOCK

    Nel settembre 2009, Bendtner riteneva che fosse stato un potere superiore a consentirgli di sopravvivere dopo che la sua auto era rimasta distrutta in un incidente mentre si recava all'allenamento. Ha perso solo un paio di settimane a causa di lievi ferite.

    "Credo che qualcuno mi abbia protetto", disse Bendtner all'epoca. "Non so cosa o chi, ma guardando la cosa da una prospettiva più ampia, ho semplicemente sentito che qualcuno mi stava aiutando. Credo fermamente che semplicemente non fosse ancora il mio momento. Non era ancora il momento di morire. Se la mia auto fosse stata più piccola e meno sicura, avrebbe potuto essere fatale. La polizia ha definito un miracolo il fatto che non sia finita in tragedia o almeno con ferite gravi per me.

    Ricordo ogni singolo istante. Non ho perso conoscenza né sono svenuto. Qualcuno ha affermato che stavo viaggiando a 160 km/h. Non so da dove sia stata inventata una tale assurdità. È completamente falso. Non stavo viaggiando a quella velocità. Assolutamente no. Ho parlato con la polizia e non ci sarà alcun procedimento perché non si è trattato di eccesso di velocità. L'incidente è avvenuto perché un'auto mi ha tagliato la strada sulla corsia di sinistra. Mi sono reso conto che se non avessi reagito avrei tamponato l'altra auto un secondo dopo. Ricordo di aver pensato: 'Finirà molto, molto male. Potrei morire'.

    "Così ho sterzato bruscamente a destra cercando di evitare l'altra auto. Ci sono riuscito... Ma ho colpito la corsia di emergenza al centro della strada. L'auto ha fatto un testacoda, ha colpito alcuni alberi che fortunatamente non erano molto grandi. Sono finito in un campo dove l'auto si è fermata. Completamente distrutta. So che sarebbe potuta andare molto peggio".

    Sebbene Bendtner sembrasse essersi ripreso completamente all'epoca, nel 2020 ha rivelato di aver iniziato ad accumulare diversi piccoli infortuni a seguito dell'incidente.

    "L'incidente stradale è stato un enorme contrattempo per me", ha affermato. "È stato molto grave. Mi ha causato molto dolore e continua a farlo ancora oggi. Mi ha cambiato. Ho adottato un approccio diverso. Mi sono sentito piuttosto fortunato ad essere ancora vivo perché è stato un incidente piuttosto grave. Ma mi ha causato molte piccole lesioni e problemi negli anni successivi ed è stato piuttosto difficile da affrontare come giocatore e come persona perché non riuscivo mai a ottenere ciò che volevo perché venivo sempre fermato da un infortunio o dal dolore".

  • Manchester United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    RICATTATO PER UN INTERVENTO DI MASTOPLASTICA

    Nel frattempo, la turbolenta vita sentimentale di Bendtner non dava segni di stabilizzarsi. Alla fine del 2009, affermò di essere stato ricattato per pagare il intervento di mastoplastica additiva di una sua ex amante.

    "Una delle ragazze con cui sono stato è tornata e ha affermato che l'ho messa incinta", ha detto. "Che c'è un prezzo da pagare se lei intende fare qualcosa al riguardo. 'E cosa significa?', le ho chiesto.

    "'Significa che devi pagarmi un paio di tette nuove. Voglio rifarmi le tette', mi ha detto. Così ho finito per pagarle il viaggio dal chirurgo estetico. Un'altra sera, una ragazza ha lanciato un sasso contro il finestrino posteriore di una delle mie Porsche. Sono nel mio appartamento e la sento urlare e gridare, ma non esco. Non c'è niente di cui parlare. È incazzata perché non voglio più vederla.

    La terza notte, una ragazza controlla il mio telefono mentre dormo. Immagino che abbia scoperto che ho altre ragazze oltre a lei. La mattina dopo se n'è andata. E anche i miei vestiti. Sono stati gettati dalla finestra e giacciono sul marciapiede.

  • Arsenal's Danish striker Nicklas BendtneAFP

    SCOMMESSI MIGLIAIA DI EURO

    Bendtner non è riuscito a mantenersi in forma durante le stagioni 2009-10 e 2010-11 dell'Arsenal, quindi ha cercato di provare quell'euforia giocando e segnando altrove, dedicandosi al gioco d'azzardo.

    "A volte poteva sembrare una dipendenza", ha detto Bendtner, riflettendo sulle sue azioni del 2011. "Ho sempre pensato di avere tutto sotto controllo, ma quella notte è stata una sorta di punto di svolta per me. Sapevo che quello non era lo stile di vita che volevo. Quando ho subito molti infortuni in campo, non riuscivo a provare quell'eccitazione che provavo quando giocavo davanti a 60.000 persone. Non c'era niente che potesse eguagliare quella sensazione. L'unico momento in cui riuscivo a provare quella sensazione di competitività era quando andavo al casinò.

    Più la posta in gioco era alta, più l'adrenalina saliva. Avevo perso 400.000 sterline, ma alla fine ne ho vinte molte e quella notte ho perso solo 20.000 sterline. Mi sentivo malissimo, ma dopo averle vinte di nuovo, ho riflettuto a lungo in hotel quando sono tornato a casa e ho capito che quella era la fine delle mie grandi serate di gioco. Non volevo essere solo un altro ragazzo che giocava a calcio, perdeva tutti i suoi soldi e non usava il cervello. Per me era importante tornare alle mie radici e rimettermi in sesto. Guardando indietro, ora sono felice che sia successo, perché altrimenti forse non avrei ricevuto quel campanello d'allarme".

    A chi si è rivolto Bendtner per liberarsi di questa cattiva abitudine? Nientemeno che a Steve Bruce. "Steve e io avevamo un rapporto molto sincero", ha continuato. "Mi ha aiutato molto nel corso degli anni e mi chiamava anche solo per sapere come stavo. Mi diceva: 'Ascolta, questa non è la strada che vuoi seguire [il gioco d'azzardo]. Sii intelligente con i tuoi soldi, sii intelligente con la tua vita'. È stato sicuramente un fattore importante nei miei primi anni e anche più avanti nella mia carriera".

  • Denmark v Portugal - Group B: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

    BOXER CONTROVERSI

    Bendtner ha fatto parte della squadra danese ai Mondiali del 2010 e agli Europei del 2012. È stato proprio durante questi ultimi che ha fatto notizia, ancora una volta per motivi sbagliati.

    Bendtner ha segnato due goal nella partita persa dai danesi per 3-2 contro il Portogallo nella fase a gironi e, dopo aver realizzato la doppietta, si è abbassato leggermente i pantaloncini per mostrare quelli sponsorizzati dalla società di scommesse Paddy Power. Considerandolo un esempio di marketing aggressivo, la UEFA ha punito severamente Bendtner, squalificandolo per una partita di qualificazione ai Mondiali 2014 e multandolo di 100.000 euro, che Paddy Power ha accettato di pagare per lui.

    "Siamo orgogliosi di ascoltare i nostri clienti e ieri abbiamo sentito chiaramente che Nicklas Bendtner non dovrebbe subire le conseguenze del doppio standard della UEFA", si legge in una dichiarazione di Paddy Power. "Non crediamo che Nicklas debba essere penalizzato per qualcosa di più grave che indossare i suoi boxer portafortuna, che in tutta onestà era solo uno scherzo".

  • FC Juventus v AC Chievo Verona - Serie AGetty Images Sport

    L'ARRESTO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

    Bendtner ha fatto bene a ottenere un trasferimento in prestito alla Juventus di Antonio Conte per la stagione 2012-13, soprattutto dopo essere stato immediatamente giudicato "troppo grasso" dal preparatore atletico del club, ma la sua stagione è stata interrotta da infortuni e da un altro reato al volante. Ora venticinquenne, Bendtner è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo che la sua auto è stata vista percorrere una strada di Copenaghen in senso contrario.

    "Sono davvero molto dispiaciuto per tutti i miei amici e tifosi. Non è giusto guidare dopo aver bevuto. Mi assumo tutta la responsabilità", ha dichiarato sui social media, prima di ricevere una multa di 97.200 sterline e tre anni di sospensione della patente dalle autorità danesi.

    Questo episodio ha portato Bendtner a essere squalificato dalla nazionale danese per sei mesi. "La DBU ha chiesto a Nicklas Bendtner di prendersi sei mesi di pausa per riflettere sul suo futuro internazionale", ha dichiarato la Federcalcio danese. "La DBU rispetta il diritto di tutti i giocatori ad avere una vita privata, ma abbiamo anche alcune regole che i giocatori internazionali devono rispettare nel loro comportamento pubblico".

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CARDIFFAFP

    IL 'TAXI-SCANDALO'

    La stessa notte in cui i suoi compagni dell'Arsenal furono eliminati dagli ottavi di finale della Champions League dal Bayern Monaco nel 2014, Bendtner, ubriaco, era tornato a Copenaghen e fu accusato di aver sfregato i genitali contro un taxi.

    "Si è messo in piedi sul retro dell'auto e si è strofinato contro il finestrino laterale dopo essersi sbottonato i pantaloni, mentre colpiva il taxi con la cintura e gridava che voleva 'scoparmi'", ha raccontato il tassista ai media danesi. "Negli ultimi 25 anni ho avuto ubriachi e alcolisti nel mio taxi a Copenaghen, ma non mi è mai capitato nulla di simile".

    Sebbene Bendtner sia riuscito (in qualche modo) a evitare l'arresto e il processo in questa occasione, nel 2018 è tornato nei guai con i tassisti di Copenhagen quando ha rotto la mascella a un autista dopo essersi rifiutato di pagare una corsa del valore di 5 sterline. Bendtner è stato condannato a 50 giorni di carcere, ma gli è stato concesso di scontare la pena agli arresti domiciliari.

  • FC Internazionale Milano v VfL Wolfsburg - UEFA Europa League Round of 16Getty Images Sport

    ALZATI, "SIGNOR" BENDTNER

    Tra i vari scandali della sua vita, Bendtner si è effettivamente sistemato per un breve periodo e ha avuto un figlio nel 2010. Con l'ex baronessa Caroline Iuel-Brockdorff, una stretta alleata della famiglia reale danese. I due si sono separati poco dopo la nascita del figlio, tuttavia.

    Questo era il significato originale del famigerato soprannome internet "Lord Bendtner", che spesso prendeva in giro le sue capacità calcistiche in declino, ma che era stato preso con buon umore dal carismatico attaccante. Ricordate l'epoca in cui ogni meme era accompagnato da un testo grande, in grassetto e bianco? È lì che questa reliquia appartiene alla storia.

    Bendtner, tuttavia, è diventato davvero un lord. Nel 2015, la rivista danese Se og Hor ha acquistato un metro quadrato di terreno a Glencoe Wood, in Scozia, a suo nome. "L'abbiamo visto e Nicklas pensa che sia una trovata divertente", ha detto Elisa Lykke, agente di Bendtner. "Ci è stato chiesto di inviare una ricevuta e siamo lieti che sostenga un'area di conservazione della natura."

  • L'ultimo ballo

    Alla fine della finestra di mercato dell'estate 2019, Bendtner ha deciso di tornare al club della sua infanzia, il Copenhagen. Ha avuto fortune alterne con Wolfsburg, Nottingham Forest e Rosenborg durante il tramonto della sua carriera, ma sembrava determinato a concludere in bellezza. I tifosi hanno affollato il negozio del club per indossare il nome del loro eroe, ma, incredibile a dirsi, le maglie di Bendtner sono andate esaurite.

    "C'è stato un enorme interesse per la nostra nuova maglia da casa con il numero 32 di Bendtner sul retro", ha detto il responsabile del negozio Martin Nohr. "Questo ha fatto sì che la maglia fosse esaurita in tutte le taglie per adulti. Ci daremo da fare e la maglia sarà nuovamente disponibile in tutte le taglie tra sette e 14 giorni".

    Il ritorno di Bendtner al club della capitale è stato di breve durata. Era chiaramente al di sotto degli standard e ha segnato solo un goal in nove presenze prima di ritirarsi, lasciando il club e unendosi alla squadra part-time Tarnby FF nelle serie minori danesi, per poi ritirarsi definitivamente nel 2021.

    Questo ha chiuso definitivamente il sipario su una carriera folle e letteralmente incredibile. Non ci siamo nemmeno preoccupati di menzionare qui i miti che mancavano di sostanza reale. Queste sono le verità di un uomo che ha davvero vissuto al limite.

