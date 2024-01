Niang all'Empoli, è ufficiale: Caputo, Cerri, Cambiaghi, Destro e Shpendi, come cambiano le gerarchie in attacco

L'ex attaccante del Milan veste la maglia azzurra: come cambia l'attacco dell'Empoli di Davide Nicola.

M'Baye Niang ritorna a giocare in Italia: l'ex attaccante del Milan ha firmato un contratto che lo inserisce, in breve, in una difficile missione salvezza, quella dell'Empoli.

Sì, perché Niang è ufficialmente in nuovo giocatore azzurro e giocherà alla corte di Davide Nicola che, adesso, sarà chiamato a ridisegnare le gerarchie del suo attacco.

Chi gioca nell'Empoli dopo l'arrivo di Niang? Cambiaghi, Caputo, Cerri o Destro? La situazione del reparto offensivo azzurro.