Niang fa vincere l'Empoli col Torino, Nicola ammette: "Si è buttato la zappa sui piedi"

Ironia tra l'allenatore e l'attaccante ex Milan al termine della partita del Castellani: "Arriva da una situazione non facile".

L'Empoli vince contro il Torino e conquista tre punti che possono rivelarsi oro nella lotta per non retrocedere e rimanere in Serie A.

A decidere la sfida è stato M'Baye Niang: l'attaccante ex Milan ha permesso nuovamente agli azzurri di concludere la gara con un successo.

Al termine del match, Davide Nicola ha scherzato sul suo essere decisivo da subentrato a partita in corso.

Mbaye è arrivato come un giocatore che ha personalità e ha spirito. All’interno del gruppo è un giocatore che si fa ben volere. Mbaye sa benissimo che deve fidarsi per come lo sto gestendo perché arrivava da una situazione non facile. Credo che si sia dato la zappa sui piedi da solo perché continua a dimostrare che subentrando può essere davvero determinante. Lunedì parleremo con Mbaye e vediamo.





Scherzi a parte credo che quando i giocatori entrano e fanno la differenza è merito del mister: non sono di quest’idea.