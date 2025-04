Neymar e il suo ‘Giorno della Marmotta’: l’ennesimo infortunio sta dando un sapore diverso al suo ritorno al Santos

La scena si è ripetuta ancora una volta, come se il numero 10 fosse in un ciclo infinito che ripete ogni giorno lo stesso copione.

Sono state le lacrime ad accompagnare la centesima partita di Neymar al Vila Belmiro. Una ricorrenza celebrata con il numero 100 sulle spalle, ma le sue non sono state lacrime di gioia.

Era passata da poco la mezz’ora e la sua squadra aveva appena segnato il goal del 2-0, quando è stato costretto a lasciare il terreno di gioco.

Prima ha iniziato a camminare lentamente, poi ha appoggiato la mano sulla coscia sinistra, sul parte posteriore. Poi si è portato la mano destra al volto. Testa bassa, sguardo rivolto verso la panchina. Non è la prima volta che si vede questa immagine. Non è la prima volta che Neymar lascia il campo in barella, dopo aver capito di aver subito un infortunio che lo terrà lontano dal campo per chissà quanto tempo.