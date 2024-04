Novità Newcastle: nasce la maglia da gioco per i non udenti

Uno degli sponsor del Newcastle ha lanciato una maglia dedicata ai tifosi non udenti, che potranno così vivere a pieno l'esperienza allo stadio.

Non solo obiettivi di campo da inseguire per il Newcastle, impegnato in un finale di stagione che vede il club bianconero fuori dall'Europa e in lotta per il sesto posto in Premier League.

I 'Magpies' hanno lanciato un'iniziativa volta a tendere la mano verso i propri tifosi con disabilità uditiva: è nata infatti la maglia da gioco dedicata ai non udenti o a chi ha subìto una qualsivoglia perdita in tal senso.

Una campagna creata in collaborazione con il main sponsor del club, Sela, e con l'ente benefico RNID, che da anni sostiene chi è affetto da problemi legati all'udito.