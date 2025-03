Neuer e Urbig in dubbio per l'Inter: chi gioca in porta nel Bayern Monaco in Champions League

Neuer e Urbig non al top e a rischio forfait in casa Bayern Monaco: contro l'Inter potrebbe vedersi una novità rilevante tra i pali.

Bayern Monaco in emergenza tra i pali in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League che, il prossimo 8 aprile, metterà i bavaresi di fronte all'Inter all'Allianz Arena.

Preso atto delle condizioni già non ottimali di Neuer, il club teutonico deve fare i conti anche con un problema occorso al secondo Urbig: uno scenario che potrebbe portare a un'ulteriore soluzione alternativa in porta.

Ma chi giocherà in questo ruolo così delicato? Le altre opzioni praticabili per il Bayern Monaco verso la sfida ai campioni d'Italia.