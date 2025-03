Nesta rivela la telefonata a sorpresa di Spalletti: “Non mi era mai capitato”

Il tecnico del Monza ha raccontato il retroscena: "Ho visto un numero non memorizzato e ho risposto: era mister Spalletti". Poi l'incontro a Monzello.

Il Monza di Alessandro Nesta si trova in una situazione estremamente difficile. Ultima in classifica, la squadra brianzola deve compiere un'impresa per risalire fino alla quartultima posizione, attualmente distante nove punti.

Nelle scorse settimane, la dirigenza ha provato a dare una scossa richiamando in panchina l'ex difensore della Nazionale, al posto di Salvatore Bocchetti.

Il rendimento nel 2025 è preoccupante: su otto partite giocate, i punti raccolti sono soltanto quattro.

Nella 26ª giornata di Serie A, il Monza è uscito sconfitto per 4-0 dall’Olimpico per mano della Roma di Claudio Ranieri.

Una gara che Nesta non dimenticherà mai per un episodio che riguarda il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti e che lo stesso tecnico ha raccontato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma oggi alle 12:30 e valida per il 27° turno di campionato.