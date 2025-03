Conte non vuole rischiare il brasiliano e non lo convoca per la trasferta di Venezia: tornerà a disposizione per Napoli-Milan di domenica 30 marzo.

Alla vigilia della sfida contro il Venezia, il Napoli deve fare i conti con un'assenza pesante. Secondo quanto riferisce Sky Sport, David Neres non sarà convocato per la partita di domenica e tornerà a disposizione solo dopo la sosta. La conferma ufficiale dovrebbe arrivato direttamente dal tecnico Antonio Conte in conferenza stampa, in programma alle 14:30. L'articolo prosegue qui sotto