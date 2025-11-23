Pubblicità
Neres Lang NapoliGetty
Vittorio Rotondaro

Neres e Lang non deludono Conte: il Napoli torna a volare grazie alle sue ali

Il Napoli ritrova la vittoria col contributo diretto delle sue ali: Neres e Lang mettono la firma sui tre punti.

Vetta della classifica (seppur momentanea) ritrovata per il Napoli, tornato al successo che mancava da fine ottobre, ovvero dal blitz di Lecce firmato Anguissa.

Proprio l'infortunio del camerunese ha costretto Conte a rimodellare una squadra decimata dagli infortuni: un'emergenza trasformatasi in opportunità per Neres e Lang, autori delle tre reti rifilate all'Atalanta.

Tra gli spunti in velocità del brasiliano e la freddezza dell'ex PSV, Conte può considerarsi soddisfatto: la stagione del Napoli riparte da qui, da certezze che sembravano andate in frantumi e che invece saranno alleate più che preziose in vista del prosieguo.

  • 3-4-3 PROMOSSO

    Complici gli infortuni di Anguissa e De Bruyne, Conte non ha esitato nello scegliere il 'ritorno all'antica': difesa a tre e niente 4-1-4-1, che invece sarebbe stato possibile in caso di disponibilità del belga.

    Due assenze pesanti che però hanno aperto una nuova strada a un Napoli sempre più camaleontico, costretto a fare di necessità virtù per sopperire alle numerose defezioni che hanno falcidiato la rosa.

    Per la serie: non tutti i mali vengono per nuocere.

  • MOSSE AZZECCATE

    Tridente offensivo 'inedito' per il Napoli, in campo con Neres e Lang ai lati di Hojlund dal 1': mosse, col senno di poi, decisamente azzeccate per Conte.

    Proprio il brasiliano e l'olandese hanno dettato legge nel corso del primo tempo: l'ex Ajax con la doppietta 'spezza-equilibrio' (e digiuno, che durava da gennaio), l'ex PSV col momentaneo 3-0 che ha definitivamente indirizzato i tre punti all'ombra del Vesuvio.

    Neres, in particolare, si è rivelato una spina nel fianco di Ahanor, costantemente sorpreso dall'atletismo del diretto avversario che ha avuto vita semplice nel superare per due volte in pochi minuti Carnesecchi.

  • PRIMA GIOIA PER LANG

    Ahanor protagonista in negativo anche nell'azione del tris: troppo spazio per il cross di Di Lorenzo, preciso per la testa di Lang che ha trovato il primo goal in maglia azzurra dopo diversi tentativi.

    L'olandese ha esultato mostrando il simbolo dello Scudetto, segno della centralità trovata all'interno del gruppo dopo qualche 'incomprensione' con Conte che lo aveva 'stuzzicato' in merito al poco minutaggio riservatogli nelle scorse uscite.

  • POLITANO IN PANCHINA: NUOVA GERARCHIA?

    Sulla destra, come visto, è toccato a Neres e non a Politano, titolare in quattordici delle quindici precedenti gare disputate dal Napoli tra Serie A e Champions League.

    L'ex Sassuolo è partito dalla panchina dopo aver raccolto minuti con la maglia della Nazionale: un'esclusione che, salvo colpi di scena, non è da considerarsi una bocciatura ma va inquadrata nell'ottica della gestione delle energie.

    Già martedì sera contro il Qarabag, infatti, Politano dovrebbe tornare al proprio posto nell'undici di partenza: il tutto col fiato sul collo di Neres e Lang, le ali di un Napoli che è tornato a volare.

