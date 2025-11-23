Neres e Lang non deludono Conte: il Napoli torna a volare grazie alle sue ali

Tridente offensivo 'inedito' per il Napoli, in campo con Neres e Lang ai lati di Hojlund dal 1': mosse, col senno di poi, decisamente azzeccate per Conte.

Proprio il brasiliano e l'olandese hanno dettato legge nel corso del primo tempo: l'ex Ajax con la doppietta 'spezza-equilibrio' (e digiuno, che durava da gennaio), l'ex PSV col momentaneo 3-0 che ha definitivamente indirizzato i tre punti all'ombra del Vesuvio.

Neres, in particolare, si è rivelato una spina nel fianco di Ahanor, costantemente sorpreso dall'atletismo del diretto avversario che ha avuto vita semplice nel superare per due volte in pochi minuti Carnesecchi.