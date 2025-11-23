Neres e Lang non deludono Conte: il Napoli torna a volare grazie alle sue ali

Vetta della classifica (seppur momentanea) ritrovata per il Napoli, tornato al successo che mancava da fine ottobre, ovvero dal blitz di Lecce firmato Anguissa.
Proprio l'infortunio del camerunese ha costretto Conte a rimodellare una squadra decimata dagli infortuni: un'emergenza trasformatasi in opportunità per Neres e Lang, autori delle tre reti rifilate all'Atalanta.
Tra gli spunti in velocità del brasiliano e la freddezza dell'ex PSV, Conte può considerarsi soddisfatto: la stagione del Napoli riparte da qui, da certezze che sembravano andate in frantumi e che invece saranno alleate più che preziose in vista del prosieguo.