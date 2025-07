Ndoye tra Napoli e Nottingham Forest ma può anche rimanere a Bologna: tutte le opzioni

Il futuro di Ndoye resta incerto, si complica l'opzione Napoli e Di Vaio apre alla permanenza: "Stiamo parlando del rinnovo".

Il Bologna vuole continuare ad essere competitiva come lo è stata negli ultimi due anni pur cedendo alcuni dei migliori giocatori come Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori nella scorsa estate.

In questa sessione ha già salutato Sam Beukema, nuovo giocatore del Napoli e l'altro grande sacrificio potrebbe essere Dan Ndoye. Giusto però usare il condizionale perché la situazione dell'esterno non è assolutamente scritta.

La presenza del giocatore nella prima amichevole è un segnale di come non ci siano ancora accordi definiti e di come tutto possa ancora accadere.

Su Ndoye c'è da tempo sempre il Napoli, che ha messo gli occhi sul Bologna per rinforzarsi ma nelle ultime ore è da registrare il forte inserimento del Nottingham Forest. Le opzioni non mancano allo svizzero, tra cui quella di rimanere in rossoblù.