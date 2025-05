Ndoye salta anche Milan-Bologna per infortunio: gioca la finale di Coppa Italia? Quando sarà il rientro

AC Milan vs Bologna

Lo svizzero non è ancora tornato in gruppo a causa del risentimento muscolare accusato a fine aprile: ci sarà mercoledì prossimo all'Olimpico?

Prima un Milan-Bologna per la trentaseiesima e terzultima giornata di campionato, poi un altro Milan-Bologna che metterà in palio la conquista della Coppa Italia. Il tutto in pochissimi giorni, tra venerdì 9 e mercoledì 14 maggio.

Dan Ndoye è già certo di saltare la prima delle due sfide ravvicinate che la formazione di Vincenzo Italiano giocherà contro quella di Sergio Conceiçao: quella di campionato, appunto. Lo svizzero non è stato infatti convocato a causa di un infortunio ed è dunque ufficialmente fuori dai giochi.

Ma Ndoye recupererà almeno per la finale di Coppa Italia che il Bologna giocherà sempre contro il Milan, mercoledì 14 maggio all'Olimpico? Le ultime sulle condizioni dell'esterno rossoblù.