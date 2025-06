Ndoye, Lookman, Chiesa o Sancho, chi è l'esterno più adatto per il Napoli: costo e rendimento, gli azzurri devono scegliere

Gli azzurri vogliono lo svizzero, ma si tengono le alternative: l'analisi dei candidati per affiancare Neres e Politano nella batteria degli esterni.

Con qualche mese di ritardo, ma finalmente l'erede di Kvaratskhelia arriverà. A gennaio non si è visto nessuno: o meglio, a Napoli è arrivato solo Okafor che ha giocato pochissimo e ha già fatto ritorno al Milan per fine prestito. Ma ora la situazione è ben diversa.

Antonio Conte tornerà al 4-3-3, e dunque un esterno offensivo da alternare a Politano e Neres nell'elenco degli interpreti del ruolo presenti in rosa serve come il pane. Gli azzurri non ne hanno uno nuovo, appunto, da quando Kvara qualche mese fa ha deciso di prendere la via di Parigi.

I nomi sono tanti, alcuni più concreti degli altri: c'è Dan Ndoye che è nettamente il più caldo, c'è Ademola Lookman, c'è Jadon Sancho, c'è Federico Chiesa. Petali di una margherita che il Napoli sta sfogliando. Senza fretta, conscio di come il mercato ufficialmente ancora non sia iniziato.

Chi è l'esterno adatto per il Napoli? Chi farebbe maggiormente al caso di Conte in vista della prossima stagione?