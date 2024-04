Il difensore giallorosso torna in gruppo dopo aver superato il malore di Udine. Potrebbe giocare già contro il Napoli.

Una bellissima notizia per i tifosi della Roma, ma non solo. Even Ndicka torna a disposizione di Daniele De Rossi.

Il difensore giallorosso, infatti, secondo quanto riporta 'Il Messaggero' si è allenato regolarmente a Trigoria con il resto dei compagni.

Il malore accusato qualche settimana fa a Udine, che causò la sospensione della gara al minuto 71, è definitivamente alle spalle.

Ma quando tornerà a giocare Ndicka?