Nations League tabellone, le due semifinali: Italia eliminata, supersfide a giugno

Quarti di Nations League spettacolari, supplementari e rigori hanno deciso le due semifinali: avanti anche il Portogallo di Ronaldo.

La fase finale di Nations League ha regalato goal su goal e grandi emozioni. Se l'Italia è stata eliminata, al termine di una rincorsa che non è bastata per superare la Germania (da 3-0 per i tedeschi al 3-3 finale), hanno raggiunto il turno successivo che si giocherà a giugno altre tre squadre che hanno dovuto superare supplementari e rigori per poter disputare le semifinali del torneo.

I tempi regolamentari, infatti, non sono bastati per decidere Francia-Croazia, Portogallo-Danimarca e Spagna-Olanda, con il tabellone di Nations League definito solamente al termine di tempi extra e calci di rigore.

Mentre l'Italia giocherà le qualificazioni Mondiali a partire da giugno, le quattro squadre rimaste in Nations League si sfideranno in semifinale per provare a conquistare la finalissima e dunque assicurarsi il torneo di cui la Spagna è attualmente Campione in carica.