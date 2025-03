Nations League, Italia-Germania vale un posto in semifinale: tabellone definito

La Nazionale italiana guidata da Spalletti torna in campo a marzo per affrontare la Germania nei quarti di Nations League 2025.

Con i campionati in pausa (compresa la Serie A) è di nuovo tempo di Nazionali e Nations League. Al secondo posto nel proprio girone di Lega A, l'Italia di Spalletti si è guadagnata un posto nei quarti del torneo 2025. Allargata rispetto al passato, la competizione vede partecipare alla fase finale otto squadre e non più quattro, dunque anche le seconde in graduatoria. In questo contesto la squadra azzurra affronta la Germania per un posto in semifinale, così da provare a conquistare la competizione.

Italia-Germania è di scena a San Siro giovedì 20 marzo e dunque al Westfalenstadion di Dortmund tre giorni dopo per la gara di ritorno, quando si deciderà chi tra la azzurri e tedeschi potrà partecipare alla semifinale al pari delle altre tre qualificate.

Il tabellone è definito, dunque l'Italia sa già da quale partita arriverà la sua sfidante in semifinale: non resta che affrontare la propria gara e aspettare l'avversaria nel prossimo turno. Ovviamente in caso di qualificazione.