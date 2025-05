Il Napoli solleva la Coppa dello Scudetto 2025: quanto pesa e regolamento per le medaglie d'oro

SSC Napoli vs Cagliari

Napoli-Cagliari permette alla squadra di Conte di festeggiare lo Scudetto 2024/2025: sul palco del Maradona la cerimonia di premiazione.

Sul palco dello stadio Diego Armando Maradona, il Napoli festeggia il titolo di Campione d'Italia 2024/2025.

C'è voluta l'ultima giornata di Serie A per decretare la squadra scudettata, riuscita ad avere la meglio sull'Inter, seconda in classifica: il 2-0 firmato Lukaku e McTominay consegna la coppa al Napoli di Conte.

Nessun clamoroso colpo di scena tra Como e Napoli, dove la squadra di Conte ha battuto il Cagliari riuscendo ad ottenere il quarto Scudetto della sua storia: capitan Di Lorenzo e compagni sollevano il trofeo come due anni fa, mentre alcuni dei giocatori scesi in campo durante l'annata azzurra non potranno avere nella propria abitazione la medaglia d'oro che celebra la vittoria del titolo di Serie A: